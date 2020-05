Bericht: China könnte Facebook-Verbot in Shanghai aufheben

Einem Bericht der South China Morning Post zufolge könnte zumindest in einem Teil von China die bestehenden Beschränkungen für den Besuch einiger Webseiten gelockert werden. Demnach sei geplant, dass in der neu eingerichteten Freihandelszone Shanghai zuvor geblockte Seiten wie die Online-Netzwerke Facebook und Twitter sowie das Online-Angebot der New York Times wieder verfügbar sein könnten. Facebook und Twitter werden seit 2009 in China blockiert.