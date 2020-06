Big Brother Awards: Die Nominierten

Am 25. Oktober werden traditionell die "Big Brother Awards" im Wiener Rabenhof-Theater vergeben. In vier Kategorien werden Negativauszeichnungen für Personen, Behörden und Unternehmen verliehen. Der futurezone hat die Liste der aussichtsreichsten Kandidaten. So haben etwa der A1-Chef Ametsreiter, der Facebook-Chef Mark Zuckerberg, UPC und die Tiroler Gebietskrankenkasse gute Chancen auf den Award.