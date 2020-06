Big Data in der Bildung - Datenschutz gefragt

Die zunehmende Nutzung von E-Learning in den Bildungseinrichtungen birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Denn bei diesen Lernangeboten werden massenweise elektronische Spuren hinterlassen. Damit ist anfangs der „gläserne Schüler“ gegeben. „Zunächst mal sind die Daten personalisiert. Sie fallen an bei einem Nutzer, und dieser Nutzer wäre exakt identifizierbar“, erläutert Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik ( HPI) an der Universität Potsdam. Deshalb müsse man mit diesen Daten sehr vorsichtig umgehen. Auch der Bildungstechnologe Prof. Armin Weinberger ( Saarbrücken) sagt, der Datenschutz sei hierbei ein „besonders sensibles Thema“.

Besonders wichtig sei, dass die Schüler verstehen, was bei den Neuen Medien technisch läuft, betont Meinel. „Wenn ich da ein Grundverständnis habe, dann kann ich Fragen einordnen: Wie fallen Daten an, wo fallen Daten an, warum fallen sie an, was kann man mit diesen Daten machen? Wie werden diese Daten aufbereitet, was sind die Potenziale dieser Analyse-Algorithmen.“ Da die Digitalisierung die Gesellschaft immer weiter durchdringe, müssten die Schüler ein viel besseres Verständnis davon haben.