BKA-Präsident will vernetzten Kampf gegen Cyber-Crime

Die Polizei in Deutschland muss nach Ansicht von BKA-Präsident Holger Münch noch versierter in Sachen Internet werden. Dabei reichen seine Vorstellungen vom professionellen Kommunizieren in sozialen Netzwerken bis zum vernetzten Kampf gegen das wachsende Verbrechen im Cyberspace. „Wie halten wir technisch Schritt? Das ist eine Riesenherausforderung“, sagte der Chef des Bundeskriminalamts ( BKA) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Münch (53) leitet seit knapp einem halben Jahr Deutschlands oberste Polizeibehörde.