Blackberry verteilt Nutzerdaten weltweit an Behörden

Blackberry kooperiert seit Jahren mit Ermittlungsbehörden in verschiedenen Ländern. Wie der kanadische TV-Sender CBC aufgedeckt hat, entschlüsselt das Unternehmen auf Wunsch auch Pin-to-Pin-Nachrichten und über den Blackberry-Messenger verschickte Mitteilungen. Unter den Daten, die weitergegeben werden, sind genaue Informationen über das jeweilige Gerät und seinen Nutzer, inklusive PIN, IMEI, Blackberry-ID, Name, Adresse und Bezahlinformationen.

Blackberry soll in den vergangenen Jahren in hunderten von Fällen Daten an Behörden in dutzenden von Ländern weitergeleitet haben. Wie viele Fälle es genau gab, ist unklar, da Blackberry im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Auskunft über die Zahl der Behördenanfragen erteilt. Es sollen aber auch in bekannten Fällen, etwa bei den Ermittlungen brasilianischer Behörden gegen die derzeit suspendierte Präsidentin Dilma Rousseff, Informationen weitergegeben worden sein.