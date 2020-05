BND-Affäre: Kanzerlamt wusste schon 2006 von US-Spionage

Beim BND führte dies laut Uhrlau zunächst zu einer „intensiveren stichprobenartigen Überprüfung, in welchem Umfang die amerikanische Seite auch europäische Ziele mit eingibt“. Diese schärfere Kontrolle der Spionageziele von deutscher Seite habe dann das „Austrocknen dieses Prozesses“ bewirkt, sagte der 68-Jährige: Die USA hätten das Projekt schließlich 2008 beendet, weil ihnen die deutschen Restriktionen zu streng gewesen seien.

Uhrlau schilderte vor dem Ausschuss die Grundzüge der Vereinbarung, auf deren Grundlage BND und NSA ihre gemeinsamen Aktivitäten planten. Vereinbart worden sei in dem Memorandum, dass die USA keine Daten deutscher Staatsbürger bekommen sollten und umgekehrt. Die Erfassung und Weiterleitung von Daten europäischer Spionageziele sei nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden. Die deutsche Seite habe zwar keine europäischen Ziele in die Abhörmaßnahmen eingespeist. „Nicht geprüft wurde, ob die USA sich in gleichem Maße an diesen Restriktionen, die wir uns selber gesetzt haben, auch orientieren“, sagte Uhrlau.