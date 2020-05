BND-NSA-Affäre: Belgische Justiz leitet Ermittlungen ein

Die belgischen Grünen und der österreichische Grünen-Abgeordnete Peter Pilz hatten die Affäre in Belgien ins Rollen gebracht. Ihren Angaben zufolge hat der BND auf NSA-Geheiß den Internetverkehr in Dutzenden Kabelverbindungen in Europa überwacht.

Pilz tourte in den vergangenen Wochen durch europäische Hauptstädte, um Aufklärung in der Spähaffäre zu fordern. Er hat bereits Pressekonferenzen in Wien, Berlin, Luxemburg, Bern, Brüssel in Paris abgehalten. In Belgien hatte die Regierung in Folge bereits Ende Mai die Telekommunikationsbehörden sowie den Staatsschutz beauftragt, die Vorwürfe zu prüfen.