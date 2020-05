BND reduziert Zusammenarbeit mit NSA in Bad Aibling

Wie „ Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR berichteten, sandte der BND in Absprache mit dem Kanzleramt vor dem teilweisen Übermittlungsstopp eine Forderung an die USA: Zu jeder Person oder Institution, die die NSA an die Deutschen übermittelt hatte, müsse eine ausdrückliche Begründung für die Überwachung geliefert werden. Dieser Schritt sei eine Reaktion auf die jüngsten Enthüllungen gewesen. Nach kurzer Prüfung habe die NSA erklärt, diese nicht liefern zu können. Dies sei in kurzer Zeit kaum möglich.



Mit dem Ende der Internet-Erfassung würden in Bad Aibling, wo 120 BND-Mitarbeiter sowie einige NSA-Techniker arbeiten, nur noch Fax-Verkehre und Telefongespräche abgefangen. Anders als bei Internet-Suchbegriffen habe die NSA hierfür bereits in der Vergangenheit eine Begründung für die geplante Überwachung liefern müssen, heißt es in diesem Bericht.



Der „Bild“ (Donnerstag) zufolge wird noch in dieser Woche, spätestens jedoch Anfang kommender Woche klar sein, ob die Selektoren-Liste dem Parlamentarischen Kontrollgremium ( PKGr) des Bundestags übergeben werden darf. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf Geheimdienstkreise. Dies werde derzeit mit einer Anfrage an den Stabschef des Weißen Hauses, Denis McDonough (45), geklärt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist noch offen, wann sich Washington in dieser Sache erklärt.