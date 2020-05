BND-Spionage: "Unzulässige Schlussfolgerungen"

Pilz will seine Erkenntnisse und die Konsequenzen daraus am heutigen Dienstag in Berlin gemeinsam mit dem deutschen Grünen-Chef Cem Özdemir und dem luxemburgischen Grünen-Politiker Christian Kmiotek präsentieren. Pilz sagte „Spiegel Online“, mit den Unterlagen, die ihm vorlägen, ergebe sich „ein Netz, das sich über die Kontinente spannt“. Spionageziele seien unter anderem Frankreich, die Niederlande, Luxemburg und auch Österreich.

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) hatte Anfang des Monats nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Pilz hatte vergangene Woche zudem Anzeigen gegen Mitarbeiter der Deutschen Telekom, des BND und des Deutschen Kanzleramtes angekündigt .