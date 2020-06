Bradley Manning steht vor US-Militärgericht

Als Wikileaks im vergangenen Jahr Hunderttausende amerikanischer Geheimdokumente über die Kriege in Afghanistan und Irak veröffentlichte, schrieb die Enthüllungsplattform Internet-Geschichte. Schmutzige Wahrheiten kamen reihenweise ans Tageslicht. Mit einem Schlag konnte sich jeder, der Internet-Zugang hat, ein ungeschminktes und ungefiltertes Bild über den Krieg machen. Am Freitag tritt der Mann, der hinter den Enthüllungen stehen soll, vor ein Militärgericht in den USA - dem 23-jährigen Obergefreiten Bradley Manning droht lebenslange Haft.

Manning, der als Geheimdienst-Analyst der US-Armee im Irak diente, gibt sich kaum Mühe, seine Taten zu verbergen. „Wenn Du freien Zugang zu Geheimdokumenten hast“, zitiert ihn ein Unterstützer-Netzwerk, „und Du unglaubliche, schreckliche Dinge siehst... Dinge, die an die Öffentlichkeit gehören... Was würdest Du tun?“

„Ich möchte, dass die Menschen die Wahrheit sehen.“

Das ist die klassische Haltung des Whistleblowers: Machenschaften der Herrschenden für jeden transparent machen. Manning: „Ich möchte, dass die Menschen die Wahrheit sehen.“

Das Pentagon bewertet die Angelegenheit naturgemäß anders. Von Anfang an brandmarkten die Militärs Manning als Saboteur, der mit der Weitergabe von Geheimdokumenten an Wikileaks dem Feind in die Hände gespielt und das Leben seiner Kameraden gefährdet habe. Der schwerste Anklagepunkt lautet „Unterstützung für den Feind“ - darauf steht Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft hat aber laut US-Medien bereits deutlich gemacht, dass sie die nicht beantragen wolle.

Langwieriger Prozess

Ob es tatsächlich zum Prozess kommt, muss jetzt bei der Anhörung vor dem Militärgericht in Fort Meade in der Nähe Washingtons geklärt werden. Die Anhörung, bei der die Staatsanwaltschaft ihre Beweise auf den Tisch legen muss, dauert mehrere Tage, ein möglicher Prozess könnte sich über Monate hinziehen.

Wer ist der angebliche Maulwurf Bradley Manning? Schon in seiner Jugend in Oklahoma habe er sich für Computer interessiert, schreibt die „Washington Post“. Später habe er Kontakte in die Hackerszene unterhalten. Als er 2009 in den Irak kam, soll er psychische Probleme entwickelt haben. Er habe einen Zusammenbruch erlitten, auch seine Homosexualität habe ihm Probleme bereitet. Immerhin: Die US-Behörden ließen unlängst Mannings Geisteszustand überprüfen mit dem Fazit, er sei fit für einen Prozess.