Breitband: Stöger fordert Rechtssicherheit

Verkehrsminister Alois Stöger ( SPÖ) hat am Donnerstag in einer Aussendung auf Rechtssicherheit für den Breitbandausbau gepocht. Es gelte, das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) zur Versteigerung der Mobilfunklizenzen abzuwarten, so Stöger. Bei T-Mobile bleibt die Beschwerde gegen die Frequenzauktion vom Vorjahr aber aufrecht. Vom VwGH heißt es, das Urteil komme bis Anfang Dezember.

"Wir arbeiten im bmvit mit Hochdruck an einem Konzept zum Breitbandausbau. Allerdings brauchen wir Rechtssicherheit, bevor wir dessen Details präsentieren können", erklärte Stöger im Anschluss an den heutigen Ausschuss für Forschung, Innovation und Technologie.