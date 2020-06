Britischer Pornofilter sperrt Zugang zu CCC-Webseite

“Die sich vorgeblich gegen Pornographie und Terror-Propaganda richtende Internet-Zensur in Großbritannien hat zur Folge, daß ein Teil der britischen Netznutzer nicht mehr auf die Webseiten des Chaos Computer Clubs ( CCC) zugreifen kann”, schreibt der CCC in einem Blogeintrag. Betroffen sind offenbar Kunden des Anbieters Vodafone sowie dem Provider Three.

Auf der Webseite des Chaos Computer Club finden sich keine Inhalte, gegen die sich der Pornofilter richtet. Beim CCC zeigt man sich daher auch einigermaßen überrascht. Zuvor schon hatte sich die Hackervereinigung gegen die Internetfilter ausgesprochen. Der CCC setzt sich für ein offenes und freies Internet ein.