Buchpräsentation: "Finger weg von unseren Daten"

Ob von Geheimdiensten oder IT-Konzernen, wir werden entmündigt und ausgenommen und haben die Souveränität über unsere Daten längst verloren, schreibt Jan Philipp Albrecht in seinem Buch "Finger weg von unseren Daten". In seiner Bestandsaufnahme des Datenschutzes in der digitalen Gesellschaft zeigt der Abgeordnete der deutschen Grünen im Europäischen Parlament und Verhandlungsführer des EU-Parlaments für die neue EU-Datenschutzverordnung auch Wege auf, wie wir die Souveränität über unsere Daten wiedererlangen können.