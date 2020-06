Bürger diskutieren über Überwachung

Für die Politik ist es klar: Mehr Sicherheit kann man nur mit mehr Überwachung erreichen, auch auf Kosten von Grundrechten. Ob die technische Überwachung tatsächlich die Sicherheit erhöht und wie die Bürger das Verhältnis von Sicherheit und Privatsphäre sehen, wird derzeit im Rahmen eines EU-Projekts erforscht. Am Samstag findet dazu ein „BürgerInnenforum“ mit 250 Teilnehmern in Wien statt.

In dem EU-Projekt SurPRISE (Surveillance, Privacy and Security) wollen zehn Partner aus acht Ländern analysieren und hinterfragen, ob und wie weit Eingriffe in die Privatsphäre wirklich notwendig sind, um die Sicherheit zu erhöhen und ob Überwachungstechnologien nicht selbst ein Sicherheitsrisiko für eine demokratische Gesellschaft darstellen. Ziel des Projekts ist es, Alternativen zu finden, die die Grundrechte unangetastet lassen. Koordiniert wird das Projekt vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).