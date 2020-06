Bürgerrechtler verhelfen zu Auskunft über Überwachung

Dazu hat Privay International ein Online-Formular veröffentlicht, mit dem eine Anfrage bei der zuständigen britischen Behörde Investigatory Powers Tribunal gestellt und die Löschung der gespeicherten Daten verlangt werden kann. Die Organisation will die Anfragen gesammelt an die Behörde weiterleiten.

Die Eingabe an das Investigatory Powers Tribunal steht nicht nur britischen Staatsbürgern, sondern allen Internet-Nutzern offen. In Erfahrung gebracht kann dabei werden, welche Daten von der NSA bis zum Dezember 2014 im Rahmen der Überwachungsprogramme Prism und Upstream an den britischen Geheimdienst weitergegeben wurden.

Bis Nutzer Antworten auf die Eingabe erhalten, könnte es einige Zeit dauern, schreibt Privacy International. „Es könnten Monate, wenn nicht sogar Jahre vergehen.“