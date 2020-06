Bundesregierung weiterhin für Vorratsdaten

In der am Donnerstag startenden Juni-Session wird der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entscheiden müssen, ob nach der Aufhebung der EU-Richtlinie (die futurezone berichtete) das heimische Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig ist. Während Juristen damit rechnen, dass die Vorratsdatenspeicherung in der jetzigen Form für Österreich fällt, sieht man bei der Bundesregierung offenbar keinen Handlungsbedarf.