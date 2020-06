Chaos Computer Club startet Jahreskongress

Der Chaos Computer Club ( CCC) diskutiert ab heute, Montag, auf seinem 27. Jahreskongress über netzpolitische Themen und nimmt Schwachstellen in Systemen wie dem neuen deutschen Personalausweis ins Visier. Der größte Hackerverein Europas erwartet bis zu 4000 Teilnehmer im Berliner Congress-Center am Alexanderplatz. Die Veranstaltung endet am Donnerstag.



Die mehr als 100 Vorträge drehen sich um netzpolitische Themen wie Internetsperren oder Vorratsdatenspeicherung, aber auch um Daten-Forensik oder Kryptografie. Die Teilnehmer wollen zudem ein eigenes Mobilfunknetz nach GSM-Standard aufbauen, um Erfahrungen mit dem Betrieb eines solchen Systems zu sammeln. Die Veranstalter haben dafür eigens eine Versuchslizenz von der Bundesnetzagentur eingeholt. Der Club hat überdies angekündigt, Sicherheitslücken im neuen Personalausweis zu demonstrieren.

Ein Großteil der mehr als 100 Vorträge wird aber per Livestream im Internet zu sehen sein. In Wien bietet etwa das Metalab einen Stream sowie Diskussionsmöglichkeiten vor Ort an.

(dpa)