China bestraft Verbreitung von Gerüchten im Netz

Die Ankündigung der drakonischen Strafe stieß bei Internet-Nutzern auf heftige Kritik. "Wer wagt jetzt, noch irgendwas zu sagen", fragte ein Nutzer des Twitter-ähnlichen Dienstes Sina Weibo. "Das verstößt gegen die Verfassung und beraubt die Menschen ihrer Redefreiheit", schrieb ein anderer. In keinem Land der Welt gibt es mehr Internet-Nutzer als in China.

"Kein Land würde die Beleidigung anderer Menschen als Redefreiheit betrachten", wurde dagegen ein Justizsprecher in den Medien zitiert. Die Führung in Peking bemüht sich, soziale Netzwerke zu kontrollieren und zu beschränken. Ungeachtet staatlicher Zensur nutzen die Chinesen mehr und mehr das Internet, um ihre politische Meinung zu bekunden. Die staatlichen Medien haben in den vergangenen Wochen von Dutzenden Festnahmen infolge einer Online-Verbreitung von Gerüchten berichtet.