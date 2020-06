China blockt Google vor 25. Jahrestag des Peking-Massakers

Die Blockade von Google in China kam nicht völlig überraschend. Seit März verschlüsselt der Internetriese standardmäßig die Suchwörter, so dass Zensurbehörden oder Geheimdienste ihre liebe Not haben, politisch heikle Suchen zu sperren oder ihre Urheber zu identifizieren. Statt „Tian'anmen-Massaker“ oder „ Dalai Lama“ sind für sie nur kryptische Reihen aus Zahlen und Buchstaben mitzulesen. So war schon befürchtet worden, dass Chinas Meinungswächter als letztes Mittel die Verbindungen zu Googles Internetadressen komplett kappen könnten, um dem verschlüsselten Treiben ein Ende zu bereiten.

Was etwas überrascht, ist der Zeitpunkt. Ausgerechnet vor dem 25. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung an diesem Mittwoch schlägt Chinas Zensur zurück. Die Sperre lenkt die Aufmerksamkeit der Welt erst recht auf den Jahrestag des brutalen Militäreinsatzes in der Nacht zum 4. Juni 1989, den Chinas Führer am liebsten verschweigen wollen. Auch wirft die Internetblockade noch größere Schatten auf das kommunistische Regime, das ohnehin schon durch Festnahmen, Hausarrest für Kritiker und eine „beispiellose Verfolgungswelle“ vor dem Jahrestag am Pranger steht.