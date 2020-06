Chinesische Blogger bitten US-Außenminister um Hilfe

Kerry setzte sich für den freien Fluss von Informationen in China ein. „Wir sind der Überzeugung, dass die chinesische Wirtschaft mit größerer Freiheit im Internet auch stärker wird“, sagte Kerry in dem 40-minütigen Treffen in der US-Botschaft. Der Finanz-Blogger Zhang Jialong fragte Kerry, ob die USA auf der Seite der Chinesen stünden, „die nach Freiheit suchen“, und ob sie helfen würden, „die Große Firewall einzureißen“.

Die Lage von Bürgerrechtlern habe sich nicht verbessert, beklagte Zhang Jialong, der 100 000 Follower besitzt. Er erwähnte den Juristen Xu Zhiyong, der gerade zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, sowie den inhaftierten Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Auch der Blogger Wang Keqin, der Korruption enthüllt hatte, kritisierte Rückschritte in der Internetfreiheit in China.