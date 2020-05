Chinesischer Cyber-Dissident vorzeitig aus Haft entlassen

Für Yahoo war der Fall ein PR-Desaster. Das Unternehmen musste deshalb dem US-Kongress Rede und Antwort stehen und entschuldigte sich später für die Weitergabe der Informationen. Gleichzeitig erklärte die Firma aber, dass die in Hongkong ansässige Yahoo Holdings in China zur Weitergabe der Informationen verpflichtet gewesen sei. Yahoo zahlte Wangs Frau im Jahr 2007 schließlich eine Entschädigung in unbekannter Höhe. Zudem rief es einen Hilfsfonds für inhaftierte chinesische Cyber-Dissidenten ins Leben. Vergangenen Monat stellte Yahoo in China seinen E-Mail-Dienst ein.