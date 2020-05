CIA und BND betrieben gemeinsame Datenbank

Die Zusammenarbeit der deutschen und der US-Dienste sei unter dem Titel „Projekt 6“ oder kurz „P6“ gelaufen, heißt es im „Spiegel“. Ziel sei es gewesen, das Umfeld von Islamisten aufzuklären und zudem Informationen über Personen aus dem islamistischen Milieu zu sammeln, um sie als Informanten werben zu können.

Auf deutscher Seite seien daran der Bundesnachrichtendienst ( BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz beteiligt gewesen. Für die Einheit „Projekt 6“ mieteten die drei Geheimdienste ab 2005 Räumlichkeiten in der Innenstadt von Neuss an, berichtete das Magazin. Später sei die Gruppe in die Zentrale des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln umgezogen.

Der BND bestätigte laut „Spiegel“ die Existenz der Datenbank, die Kooperation sei jedoch 2010 beendet worden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz lehnte ein Stellungnahme zu Einzelfällen der internationalen Kooperation ab, versicherte aber, „ausschließlich auf Grundlage der deutschen Rechtsbestimmungen“ tätig geworden zu sein.