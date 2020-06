Computer in Ukraine von aggressivem Virus befallen

Es scheint als würden die Entwickler des Virus in der Zeitzone operieren in der auch Moskau liegt. Außerdem sind einige Teile des Codes auf Russisch geschrieben, so BAE. Es gibt also Hinweise, dass Snake aus Russland gesteuert wird.

Diesen Verdacht nährt auch eine Aussage von Nigel Inkster, ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes. Wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten ansehe, deute alles auf einen Verdächtigen hin, so Inkster gegenüber der Financial Times. “Obwohl sich Russland bisher sehr bedeckt hielt, gibt es meiner Meinung nach keine Zweifel daran, dass sie alle Arten von Cyber Attacken durchführen können – von ‘Denial Of Service’ (DoS) bis hin zu sehr, sehr komplexen Attacken.”