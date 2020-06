Cyber-Angriff auf EU-Kommission

Kurz vor dem EU-Gipfel am Donnerstag haben Unbekannte das Computersystem der EU-Kommission angegriffen. Betroffen waren Dienststellen der Behörde und der Europäische Diplomatische Dienst, sagte ein Sprecher der Kommission am Donnerstag in Brüssel.

"Ernste Attacke"

„Das war eine ernste Attacke, nicht wegen des Ausmaßes, sondern weil sie gezielt war“, sagte der Sprecher. Die Kommission habe nach dem Angriff vom Dienstag bereits gegengesteuert; so mussten Mitarbeiter ihr Passwort ändern, auch der Fernzugriff auf E-Mails und das Intranet der EU-Kommission war nicht möglich.

„Wir sind wie alle Organisationen Ziel von Cyber-Attacken. Das ist keine Überraschung“, sagte der Sprecher. Unbekannte Täter hätten zu Wochenbeginn Schadsoftware in dem Computersystem der Behörde installiert, hieß es. Zu Details machte der Sprecher keine Angaben. Auch über die Herkunft der Angriffe könne er nicht spekulieren.