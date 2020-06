Cyber-Risikomatrix für Österreich

Angriffe auf Webseiten von Parteien und Organisationen, Phishing-Attacken per E-Mail, Cybermobbing in sozialen Netzwerken, Abo-Fallen auf Abzocker-Webseiten oder leichtsinniger Umgang mit persönlichen Daten im Netz – „Fakt ist, dass 70 Prozent aller Erwachsenen bereits in irgendeiner Form mit Internet-Kriminalität zu tun hatten“, sagt der Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich (KSÖ) Erwin Hameseder. Internet-Kriminalität hat im Jahr 2010 (24 Länder sind in der Statistik berücksichtigt) etwa 80 Milliarden Euro Schaden verursacht, mehr als 430 Millionen Menschen waren Cyber-Opfer. Hameseder: „Wenn man heute von Sicherheit spricht, geht es auch um die Sicherheit im Netz.“

Laut aktuellem Bericht des Bundeskriminalamts ist die Zahl der Kriminalfälle im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig und die Aufklärungsquote hat sich verbessert, allerdings ist der Bereich IT-Kriminalität stark gestiegen. Im ersten Halbjahr 2011 wurden 2229 IT-Delikte angezeigt, um zehn Prozent mehr als 2010. Eine besonders starke Zunahme gab es bei den Hacking-Attacken - 105 Fälle bedeutet eine Zunahme um 114 Prozent verglichen mit 2010, damals waren es 49.

Gefahren unterschätzt

Da die Gefahr sowohl von Bürgern als auch von der Wirtschaft unterschätzt wird, hat das KSÖ eine Cyber-Risiko-Matrix erstellen lassen. 40 heimische und internationale Experten haben die mittel- und langfristigen Cyber-Risiken bewertet. Dabei wurde ein breiter Ansatz verfolgt, denn „bei Cybersicherheit geht es um mehr als Würmer und Trojaner“, sagt Heiko Borchert, Geschäftsführer des Schweizer Beratungsunternehmens Sandfire. „Wir haben die Wahrscheinlichkeit von Manipulationen von Infrastruktur-Systemen wie Energie oder Verkehr genauso beurteilt wie Cyberspionage, Attacken auf Cloud-Computing oder fehlendes Fachpersonal.“ Das Ergebnis der Expertenrunde ist eine Matrix, in der zum einen die Eintrittswahrscheinlichkeit und zum anderen die Schwere der Auswirkungen beurteilt wurde.

„Wir haben uns im Vorfeld freilich andere nationale Strategien von etwa 15 Staaten in Europa und darüber hinaus angesehen“, sagt Borchert. „Der Vergleich zeigt, dass in den Dokumenten zwar ähnliche Risiken angesprochen werden. Eine so umfassende und differenzierte Matrix findet sich aber nirgends“. Eines der als „sehr hoch“ eingeschätzten Risiken, das auch schwerwiegende Auswirkungen hätte, ist etwa die „Unklare Kompetenzlage der Behörden“. Das hat die Diskussion um den so genannten Kill-Switch gezeigt – wer hat Kontrolle über die Netze, wenn auf Österreich eine Cyberattacke durchgeführt wird. Auch das „Unzureichende Bewusstsein und Verständnis für Cyberthemen“, fehlende Sicherheitsgütesiegel und das Fehlen systematischer Technologiefolgenabschätzungen werten die Experten als sehr riskant und gefährlich für Österreich