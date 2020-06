Cyberangriff auf Website der ukrainischen Wahlkommission

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU erklärte, die Server der Wahlkommission seien ausreichend geschützt. Die Hacker hätten sich keinen Zugang zu den Systemen verschafft.

Die Staatsführung hofft bei der Parlamentswahl am Sonntag auf ein starkes Mandat für ihre Ausrichtung auf Europäische Union und NATO. Die Partei von Staatschef Petro Poroschenko dürfte laut Umfragen stärkste Kraft werden, eine eigene Mehrheit aber verfehlen. Dem Block Poroschenko gehört auch der Kiewer Bürgermeister und Boxweltmeister Vitali Klitschko an. Mögliche Juniorpartner in der künftigen Regierung vertreten eine noch kompromisslosere Haltung gegenüber Russland als der Präsident. Die prorussischen Gegner der Kiewer Regierung in der Ostukraine rufen zum Boykott der Parlamentswahl und zu eigenen Wahlen am 2. November auf.