Datenschützer erhöht Druck gegen Like-Button

Schleswig-Holsteins Datenschützer Thilo Weichert erhöht den Druck in seinem Kampf gegen Facebooks „Gefällt mir“-Button. Noch am Mittwoch sollten Briefe an öffentliche Stellen wie die Staatskanzlei herausgehen, die einen „Gefällt mir“-Knopf oder Fanseiten beim weltgrößten Online-Netzwerk nutzen, teilte das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) auf Anfrage mit.

Weichert kritisiert, bei den Buttons oder Fanseiten würden auch solche Daten übermittelt, die nicht in der Einwilligungserklärung von Facebook stünden. Insofern werde gegen den Datenschutz verstoßen. Auch Unternehmen sollen in diesen Tagen erneut ermahnt werden, Buttons und Fanseiten zu löschen oder zu deaktivieren. Noch in dieser Woche werde Weichert ein Gespräch in der Staatskanzlei über das Problem führen.