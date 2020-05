Datenschützer von Bund und Ländern fordern mehr Personal

In der Datenschutzbehörde lägen etwa 150 Widersprüche gegen die Ablehnung von Anträgen auf Link-Löschung bei Google, weil das Personal zur Bearbeitung fehle, sagte der Hamburger Beauftragte Johannes Caspar am Donnerstag nach einer Konferenz mit seinen Bund- und Länderkollegen in der Hansestadt. Die Datenschützer begrüßten zugleich einen Gesetzentwurf des Bundes, der die Unabhängigkeit der Bundesbeauftragten stärken soll.