Datenschutzrat kritisiert Sicherheitspolizeigesetz-Novelle

Neben dem Bereich der kritischen Infrastruktur soll mit der Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes auch rassistischen Aktionen bei Sportgroßveranstaltungen ein Riegel vorgeschoben werden. Laut Innenministerium kamen polizeiliche Befugnisse wie die Wegweisung oder Meldeauflage bei Sportgroßveranstaltungen nur dann zum Tragen, wenn dies der Verhinderung gewalttätiger gefährlicher Angriffe diente. Verstöße zum Beispiel nach dem Verbotsgesetz oder nach Paragraf 283 StGB fielen bisher nicht darunter. Das soll nun anders werden. Gegen rassistische Aktionen in den Stadien soll den Behörden nun eine Handhabe gegeben werden.

„Die Ausweitung der sicherheitspolizeilichen Vorkehrungen gegen rassistisch auffällig gewordene Fußball-Fans ist also grundsätzlich zu begrüßen, allerdings hat die Datenübermittlung datenschutzkonform zu erfolgen“, so Maier für den Datenschutzrat. Durch die Bestimmungen in der Novelle soll auch die Übermittlung von Daten von Personen, die gegen das Verbotsgesetz und den Tatbestand der Verhetzung verstoßen haben, an den Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB) und die österreichische Bundesliga zur Prüfung und Veranlassung eines Sportstättenbetretungsverbotes ermöglicht werden.

Beim vorliegenden Entwurf kann es zur Übermittlung von sensiblen Daten, wie etwa der politischen Gesinnung, an Private kommen. „Aus Sicht des Datenschutzrates muss garantiert sein, dass die Daten von den österreichischen Fußball-Institutionen (ÖFB und Bundesliga) einem ausreichenden Schutz in Bezug auf Speicherdauer und Datensicherheitsmaßnahmen unterliegen und dies vom Innenministerium und der unabhängigen Datenschutzbehörde überprüft wird“, so der Datenschutzratsvorsitzende.

Es müsse zudem im Gesetz und im Vertrag auch unmissverständlich klargestellt werden, dass eine Weitergabe dieser Daten an Dritte unzulässig ist. Ebenso sollte mit der Novelle geregelt werden, wann und unter welchen Voraussetzungen Betroffene, deren Daten von der Sicherheitsbehörde an den ÖFB und die Bundesliga übermittelt wurden, eine Löschung ihrer Daten beantragen können.