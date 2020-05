Datenschutzreform: "Politik vom Tagesgeschäft getrieben"

Bis zum Sommer wollen sich die EU-Mitgliedsstaaten einigen, das Treffen der EU-Innenminister Mitte Juni ist in dieser Causa entscheidend. „Was die einzelnen Staaten wollen, ist oft vom Tagesgeschäft getrieben. Die Regierungen vertreten das, was gerade innenpolitisch für sie interessant ist. Bei diesen Verhandlungen sind Visionäre sehr dünn gesät. Dies ist in der österreichischen Innenpolitik allerdings auch so, warum sollte es auf europäischer Ebene dann anders sein“, erklärt Kunnert vom Bundeskanzleramt bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „ Google und Datenschutz“, die vom Institut für Technikfolgenabschätzung (ITA) organisiert wurde.

„Diese Kurzlebigkeit ist ein Grundproblem, denn sie macht es nicht einfach, langfristige Sachziele zu erreichen. Gerade wenn es um Datenschutzgrundrechte geht, sollte man eine klare, eigene Vision haben und nicht versuchen, alle glücklich zu machen – von Google, den Regierungen, bis zu den NGOs“, sagt Kunnert. „Das hat einen hohen Preis.“