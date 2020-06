Debatte um Vorratsdatenspeicherung ist voll entbrannt

Die Grundrechte seien ein hohes Gut und dürften nie aufgegeben werden. „Das wäre die falscheste Antwort auf diese Bedrohung“, betonte der VfGH-Präsident. Es brauche nun „mehr Rechtsstattlichkeit und nicht weniger“.

Ob die von Innen- und Justizministerium angedachte eingeschränkte Anwendung der Vorratsdatenspeicherung verfassungsrechtlich überhaupt möglich wäre, wollte Holzinger nicht beurteilen. Das müsse sich der Gesetzgeber überlegen, so Holzinger: „Ich mache nur darauf aufmerksam, dass in Frankreich die Regelungen über die Vorratsdatenspeicherung in einem sehr weiten Umfang bestanden haben und offenbar hat das auch nicht dazu geführt, dass man diese Terrorakte verhindern konnte.“