Deutsche Koalition kann Überwachungsstreit nicht beilegen

Im deutschen Koalitionsstreit über den Umgang mit den Spählisten der USA zeichnet sich keine rasche Lösung ab. "Da wird sich jetzt erstmal nichts tun", sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf die andauernden Gespräche mit den Amerikanern. Erst nach Abschluss werde eine deutsche Entscheidung gefällt. Die Opposition warf der Regierung Vertuschung vor. Grüne und Linke übten zudem Kritik an der Idee, nur einem vom Parlament nominierten Beauftragten Einsicht in die geheimen Akten zu geben.

Im Kern geht es um die Listen mit Suchbegriffen, den sogenannten Selektoren, mit denen der US-Geheimdienst NSA jahrelang auch europäische Regierungen, Behörden und Unternehmen ausgeforscht haben soll. Zumindest einer dieser Selektoren soll auch auf Österreich abgezielt haben. Der Grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz erstattete deshalb am gestrigen Dienstag Anzeige gegen Mitarbeiter der Deutschen Telekom sowie des deutschen Geheimdienstes ( Bundesnachrichtendienst, BND). Dieser steht im Verdacht, den USA bei der Spionage geholfen zu haben.