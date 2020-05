Deutsche Kritik an WikiLeaks-Veröffentlichungen

Die Veröffentlichung von Protokollen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags im Internet könnte nach Einschätzung des Vorsitzenden Patrick Sensburg ( CDU) die Aufklärung erschweren. Vereinbart sei, dass Protokolle der Sitzungen erst später und nicht während der laufenden Anhörungen verbreitet würden, sagte Sensburg am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Durch die Preisgabe der Dokumente auf der Online-Plattform WikiLeaks könnten sich Zeugen vor ihrer Vernehmung nun detailliert über vorherige Befragungen informieren. Dies könnte BND-Mitarbeiter betreffen. Wenn zum Beispiel der Chef des Bundesnachrichtendienstes ( BND) Gerhard Schindler ausgesagt habe, werde kein Behördenmitarbeiter dieser Aussage widersprechen. "Zeugen müssen unabhängig von Aussagen der anderen Zeugen vernommen werden", sagte Sensburg.

Bei den bekannt gemachten Dokumenten bezögen sich einige wenige auf nicht öffentliche Beratungen, vor allem aber handle es sich um Mitschriften öffentlicher Sitzungen. Allerdings dürfen Zuschauer und Journalisten bei diesen keine Audio-Mitschnitte anfertigen. Nur durch Mitschriften lassen sich in der Regel keine lückenlosen Protokolle anfertigen, zumal diese am Ende oft noch bearbeitet werden. "Für einen Zeugen macht es schon einen qualitativen Unterschied, ob er ein Eins-Zu-Eins-Wortprotokoll lesen kann oder ober er sich nur informieren kann und gehört hat, was ein anderer Zeuge gesagt hat", sagte Sensburg. Nicht selten komme es hier auf Feinheiten an.