Deutsche Sicherheitsbehörden verteidigen NSA-Austausch

Der Verfassungsschutz arbeitet nach eigenen Angaben bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben mit verschiedenen US-Diensten zusammen. Dabei halte er sich "strikt an seine gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse". Das geheim tagende Kontrollgremium des Bundestags werde über die übermittelten Daten "vollumfänglich informiert", teilte die Behörde mit.

Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, sagte Reuters, er sehe in den Berichten über die steigende Kooperation kein Skandalpotenzial. Diese ganz normale Zusammenarbeit sei im Interesse der Bevölkerung notwendig. Zudem gehe es nur um punktuelle Informationen, etwa zu potenziellen Gefährdern. Diese machten sich etwa von Deutschland auf in den Krieg nach Syrien, Afghanistan, Pakistan, in den Sudan oder nach Nigeria. Sie kehrten dann mit Kampferfahrung nach Deutschland oder in andere Länder zurück. Jungen Menschen gälten sie als Idol und könnten diese mobilisieren. "Da muss man sich schon mal austauschen", sagte Sensburg. "Es geht nicht um das Abgreifen von Daten ganz normaler Bürger", fügte der CDU-Politiker hinzu.