Deutscher Justizminister: Keine Bewegung bei Vorratsdaten

Bereits 2008 war in Deutschland ein Gesetz zur Speicherung solcher Verbindungsdaten für sechs Monate in Kraft getreten; es wurde aber im März 2010 vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Die Daten ermöglichten inhaltliche Rückschlüsse „bis in die Intimsphäre“ und es könnten damit Persönlichkeits- oder Bewegungsprofile erstellt werden, hieß es zur Begründung. 2014 verwarf der Europäische Gerichtshof ( EuGH) dann auch die betreffende EU-Richtlinie. Auch auf EU-Ebene wird im Anti-Terror-Kampf derzeit u.a. eine auch von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) geforderte Nachfolgerregelung zu der vom EuGH gekippten Vorratsdatenspeicherung diskutiert.