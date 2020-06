Deutschland: Keine Einigung bei Vorratsdaten

Im Koalitionsstreit um die Vorratsdatenspeicherung gibt es weiterhin keine Einigung. Zwar sprachen am Mittwochabend Innenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU) und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP) noch einmal über das Thema. Die Gespräche seien aber ergebnislos geblieben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa. Man wolle weiter sondieren.

Am Donnerstag kommender Woche läuft eine von Brüssel gesetzte Frist zur Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung aus. Danach könnte die EU-Kommission die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. In letzter Konsequenz drohen der Bundesrepublik Strafzahlungen in Millionenhöhe. Die Koalition streitet bereits seit Monaten darüber, wie eine Neuregelung aussehen könnte.