Deutschland rüstet sich für Frequenzauktion

So sieht derzeit alles danach aus, dass die Platzhirsche im deutschen Mobilfunk das Rennen unter sich ausmachen. Alle drei Anbieter sind in etwa gleich stark am Markt und verfügen über die finanziellen Ressourcen. Werden die vorgegebenen Mindestgebote für alle Frequenzblöcke aufaddiert, errechnet sich eine Summe von knapp 1,5 Milliarden Euro. Experten rechnen mit einem Mehrfachen dieser Summe.

Damit sind für Neueinsteiger die Hürden hoch gelegt - vermutlich zu hoch. Ein kleiner Telekommunikationsanbieter aus Frankfurt - Liquid Broadband - hatte vor Monaten angekündigt, ein viertes Mobilfunknetz in Deutschland aufbauen zu wollen, und zwar über kleine Stationen (Router) in Haushalten, bei Unternehmen und Behörden. So sollte mit Hilfe von Frequenzen aus der digitalen Dividende eine Art „Bürgernetz“ entstehen. Doch Liquid Broadband kündigte nun an, nicht an der Auktion teilzunehmen. Das Unternehmen hält diese für rechtswidrig, reichte Klage beim Kölner Verwaltungsgericht ein und beantragte ein Eilverfahren in der Sache.