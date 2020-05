DLD: "Wir müssen die Venture-Kapitalisten loswerden"

Mit Werkzeugen zum Schutz der Privatsphäre werde nun auch der Datenschutz kommerzialisiert, den es davor gratis gegeben habe. "Das ist nur eine Antwort und keine Lösung", meinte Morozov zum Boom von datenschutzsensitiven Programmen nach den Enthüllungen über die Internet-Überwachung durch die US- und andere Geheimdienste. Auch von Politikern in der EU vorgeschlagene europäische Cloudlösungen würden nur ein Übel durch ein anderes ersetzen. "Wir müssen mehr tun als nur den Cloud-Betreiber zu wechseln. Wir können uns nicht auf zentralisierte, kommerzielle Modell verlassen, sonst werden wir in Europa bald dasselbe haben wie in den USA."

Viele wichtige Fragen würden nicht gestellt, meinte Morozov. Persönliche Daten seien heute die neue Bezahlung für Dienstleistungen von Internet-Unternehmen. "Wir werden ähnliche Modelle auch bald bei vernetzten Haushaltsgeräten sehen", warnte Morozov. "Wenn Nutzer bereit sind, mit ihren Daten zu bezahlen, wird in fünf bis zehn Jahren die Hälfte unsere Haushaltsgeräte von der IT-Industrie subventioniert."