E-Mail-Veröffentlichungen blieben aus

Zwar sprang der vor einigen Tagen eingerichtete Countdown für die Operationen "Pitdog" und "Free All Pwnies" am Sonntag um 00.00 Uhr auf "Now!". Darüber hinaus gab es jedoch nichts zu sehen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter gab das Kollektiv gegen 1.00 Uhr nachts an, selbst Ziel einer DDoS-Attacke (Distributed Denial-of-Service) geworden zu sein, die von Regierungsservern ausgehe. "Das glaubt doch niemand. Veröffentlichen, oder Aprilscherz bekanntgeben", hieß es in Reaktionen auf den Tweet. Danach herrschte auf dem Twitter-Account des Kollektivs lange Zeit Funkstille.

Medienaufmerksamkeit "hochkurbeln"

Auf Pastebin wurden unterdessen Auszüge aus dem IRC-Chat von Anonymous Austria gepostet. Dort hieß es, dass die angekündigten Veröffentlichungen "frei erfunden waren", um die Medienaufmerksamkeit für die umstrittene Vorratsdatenspeicherung "hochzukurbeln".

Es habe innerhalb des Kollektivs Stimmen gegeben, "die gegen die Aktion waren". Das Ziel die Vorratsdatenspeicherung ins Rampenlicht zu rücken, sei allerdings ein voller Erfolg gewesen, hieß es weiter: "Wir hoffen diese Aktion war vorallem der Politik eine Lehre wie es sich anfühlt wenn jemand Daten über einen hat die nicht für die Öffentlichkeit gemacht sind."

Entschuldigung für " Aprilscherz"

In einer am Sonntagnachmittag ebenfalls auf Pastebin veröffentlichten längeren Mitteilung hieß es dann: "Zusammengefasst: Die Operationen waren ein Aprilscherz." Die Aktivisten entschuldigten sich dafür, falsche Hoffnungen gemacht zu haben, aber man komme "nur mit `Skandalen` und `Hacks` in die Zeitung und Medien".

Am Samstagabend war in einem angeblich von den Aktivisten mit der Tageszeitung " Österreich" geführten Interview noch davon die Rede, dass Anonymous im Besitz von 10.295 E-Mails von österreichischen Poltikern sei, die "eine Menge Indizien" für Skandale enthalten würden. Die E-Mails hätten die Aktivisten "teils über Hacks, teils über Sympathisanten" erhalten, so das Blatt.

"Grubenhund"

Stutzig hätte schon das Twitter-Stichwort der Aktion machen können, der Hashtag lautete nämlich #OpPitDog. Übersetzen kann man "Pit Dog" als Grubenhund, was Medienleuten als Synonym für Zeitungsente bekannt ist. " Österreich" zeigte sich davon unbeirrt und hatte die Schlagzeile "Anonymous-Hacker packt aus - 10.295 Polit-E-Mails gehackt" auch noch auf der Titelseite ihrer Sonntagsausgabe.

Proteste gegen Vorratsdatenspeicherung

Keine Zeitungsente ist die Vorratsdatenspeicherung, die am Sonntag in Österreich in Kraft tritt. Sie sieht die Speicherung sämtlicher Verbindungsdaten von Telefon, Handy, Internet und E-Mail für sechs Monate vor. Am Samstag