Ecuador beschützt Wikileaks-Gründer Assange weiterhin

Der 42-Jährige hält sich seit 19. Juni 2012 in Ecuadors Botschaft in London auf. Die linke Regierung Ecuadors prüft in dem Fall eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die britischen Behörden wollen Assange festnehmen, sobald er die diplomatische Vertretung verlässt, da gegen ihn ein EU-weiter Haftbefehl vorliegt. Er wird in Schweden verdächtigt, Sexualstraftaten begangen zu haben. Allerdings befürchtet der Gründer des Internet-Enthüllungsportals, dass er an die USA ausgeliefert werden soll.