Edward Snowden bei Big Brother Awards ausgezeichnet

Mit den Enthüllungen Snowdens hat auch der Preisträger in der Kategorie „Wirtschaft“ zu tun: Der amerikanische IT-Konzern Computer Sciences Corporation ( CSC) ist „so etwas Ähnliches wie die outgesourcte EDV-Abteilung der amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA“, sagt Rena Tangens von DigitalCourage. Unter anderem habe er Entführungsflüge in Foltergefängnisse im Auftrag der CIA organisiert. In Deutschland arbeite seine Niederlassung in Wiesbaden, die CSC Solutions Deutschland GmbH, im Auftrag von zehn Bundesministerien an sicherheitsrelevanten Projekten mit. Dazu gehören so sensible Projekte wie der elektronische Personalausweis, die Behördenkommunikation mit De-Mail und das bundesweite Waffenregister. Außerdem sollte CSC den Quellcode des „ Staatstrojaners“ prüfen.

Rena Tangens sieht das Problem darin, dass sensible Daten „ganz normal im Rahmen des alltäglichen Geschäfts generiert werden“. Tangens bringt das Problem so auf den Punkt: „Kein deutscher Mitarbeiter wird bei seinen Tätigkeiten auch nur im Ansatz an eine “Spionagetätigkeit” denken, darin besteht die Kunst moderner nachrichtendienstlicher Operationen. Die Zielsetzung der Dienste ist es nicht, Strukturen zu observieren, sondern Teil von Strukturen zu werden.“

Der Preis in der Kategorie „Politik“ ging an eine Institution, die sich in der NSA-Affäre nicht unbedingt mit Aufklärungswillen ausgezeichnet hat: Das deutsche Bundeskanzleramt. Rolf Gössener moniert hier vor allem „unterlassene Abwehr- und Schutzmaßnahmen“. Außerdem sei das Amt selbst in den Skandal verstrickt, da es die oberste Aufsicht über den Auslandsgeheimdienst BND sowie die Kooperation der drei Bundesgeheimdienste zu verantworten hat. Diese arbeiten aber eng mit der NSA zusammen, etwa über gemeinsam genutzte Überwachungswerkzeuge, Spähprogramme und Infrastrukturen.