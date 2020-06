ELGA: Hartes Match zwischen Gegnern und Befürwortern

Der ELGA heftig bekämpfende Hausärzteverband sprach von chaotischen Zuständen beim Abmelden und davon, dass die ELGA-Widerspruchsstelle "maßlos überfordert" sei. Mit der von der ELGA-GmbH in Auftrag gegebenen Umfrage, wonach 88 Prozent im System bleiben wollen, werde nur versucht, davon abzulenken. Der Hausärzteverband verwies in einer Aussendung allerdings darauf, dass nur eine Minderheit über ELGA Bescheid weiß. Damit ist für Hausärzte-Sprecher Wolfgang Geppert "bewiesen", dass die Verantwortlichen ihrer Aufklärungspflicht nicht nachgekommen seien. Er kündigte an, seine Kampagne "Raus aus ELGA" in den Arztpraxen fortzusetzen.

Rasinger forderte, die Abmeldung vom ELGA-System zu erleichtern. "Das Opt-Out muss einfacher werden", verlangte der ÖVP-Gesundheitssprecher, der selbst Arzt ist, in der Montag-Ausgabe des "Kurier". Außerdem sollte Gesundheitsminister Alois Stöger ( SPÖ) nach Ansicht Rasingers rasch eine Konferenz mit Datenschützern, Verfassungs- und Europarechtlern einberufen, "um zu prüfen, ob das System beim Datenschutz passt".