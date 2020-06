Eric Schmidt: "Google ist sicherste Ort für Daten"

Einmal mehr hat der langjährige Google-Chef Eric Schmidt beteuert, nichts von dem Spionageprogramm der US- und britischen Regierung gewusst zu haben. Dass auch Google-Daten gezielt abgefangen und analysiert wurden, habe er aus der Zeitung Washington Post erfahren. Für Google sei dies ein Schock gewesen. Dass US-Bürger auf diese Weise überwacht werden, sei nicht vereinbar. Europäer wiederum hätten ebenfalls das Vertrauen in amerikanische Firmen verloren und würden ihre Daten heute US-Firmen seltener anvertrauen, so Schmidt.