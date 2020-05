Eric Schmidt: Verschlüsselung wird Überwachung schlagen

Google plane, genauso wie andere große Online-Unternehmen, in Zukunft schärfer gegen Überwachungsmaßnahmen wie das Prism-Programm des US-Geheimdienstes NSA vorzugehen. Durch Verschlüsselung solle künftig jede Kommunikation unlesbar für Dritte werden. Verschlüsselungssysteme werden aller Wahrscheinlichkeit nach in der gesamten Online-Welt verstärkt zum Einsatz kommen, meint Schmidt.

Im Internet stehe ein Machtwechsel bevor, dem sich sogar Staaten mit bekanntermaßen strengen Zensur-Richtlinien beugen müssten, so Schmidt: "Zuerst wollen sie dich blockieren, dann wollen sie dich infiltrieren, aber am Ende gewinnst du. Die Kräfte verschieben sich." Die bürgerliche Öffentlichkeit werde laut Ansicht Schmidts sogar siegen, obwohl bekannt ist, dass einige Verschlüsselungsmechanismen von Geheimdiensten von Anfang an mit Hintertüren gestaltet worden sind.