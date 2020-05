EU: Breitband-Zugangsentgelt für Telekom zu niedrig

Die von der EU-Kommission empfohlenen 8 bis 10 Euro seien ein kostenbasierter Preis. Würde man diese Berechnungsmethode in Österreich anwenden, käme man auf 15 bis 16 Euro, sagte Serentschy. Daher werde die Position des österreichischen Regulators nicht nur von der EU-Koordinierungsstelle Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) "100-prozentig unterstützt", sondern auch von allen Spielern am österreichischen Markt - lediglich die Telekom Austria habe sich dazu nicht geäußert.

"Wir sind 100-prozentig sicher, dass wir auf dem richtigen Pfad sind", sagte Serentschy. Die TKK werde noch vor Weihnachten beraten und in ihrem Beschluss auf die Bedenken der Kommission noch genauer eingehen. Falls auf nationaler Ebene jemand nicht damit einverstanden sei, könne er sich an den Verwaltungsgerichtshof wenden und dabei auf die Empfehlung der EU-Kommission verweisen. Auf EU-Ebene könnte es letztlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik führen - allerdings liege z.B. auch Deutschland mit seinen Zugangsentgelten im Bezug auf die EU-Empfehlung "deutlich daneben", relativierte Serentschy.