EU fördert Big Data

Die EU-Kommission will gemeinsam mit der IT-Industrie den Rückstand Europas im Bereich " Big Data" aufholen. So werden in einem Public-Private-Partnership-Projekt (PPP) von 2016 bis 2020 insgesamt 2,5 Mrd. Euro investiert, um die Entwicklung bei " Big Data" - dem Sammeln, Speichern und innovativen Auswerten riesiger Datenmengen - zu befördern.

"Wir wollen Europa beim globalen Datenrennen an die Spitze bringen", kündigte am Montag die zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes in Brüssel an. 500 Mio. Euro des PPP-Projekts stammen aus dem EU-Förderprogramm Horizon 2020, die restlichen 2 Mrd. Euro von den privaten Partnern. Hierzu gehören Branchengrößen wie SAP, Orange, Siemens oder Atos, aber auch Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut.