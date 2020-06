EU-Parlament befasst sich erneut mit Asyl für Snowden

Das EU-Parlament befasst sich erneut mit einem Appell an die EU-Staaten, dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden in der Europäischen Union Asyl zu gewähren. Für die Gewährung von Asyl für Snowden in einem EU-Staat plädierten am Dienstag in Straßburg die Vize-Fraktionschefin der Grünen, Ulrike Lunacek, der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer und der fraktionslose österreichische EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser. Snwoden habe in Beantwortung von Fragen gegenüber dem EU-Parlament mitgeteilt, bereits in mehreren EU-Staaten um Asyl angesucht zu haben, ohne diese zu nennen, erklärten die Abgeordneten.