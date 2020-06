EU-Parlament stimmt für offenes Internet und Netzneutralität

„Die USA überholen uns gerade mit fortschrittlicheren Regeln zur Netzneutralität“, sagte die SPD-Europaabgeordnete Petra Kammerevert. „Während die Netzneutralität in der EU scheibchenweise kleingeredet wird, will die amerikanische Telecom-Aufsicht diese nun schnell und kompromisslos einführen.“ In den bevorstehenden EU-Beratungen zur Digitalen-Binnenmarkt-Verordnung müsse diese Kehrtwende der US-Amerikaner eine Rolle spielen.