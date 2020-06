EU-Parlament überlegt Aufspaltung von Google

Aus Parlamentskreisen in Brüssel hieß es am Freitagabend, eine solche Initiative des Europäischen Parlaments könne allenfalls ein Vorschlag an die EU-Kommission sein. Praktische Auswirkungen hätte ein derartiger Vorstoß nicht.

Der Grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon hat am Samstag der Darstellung widersprochen, das EU-Parlament werde in Kürze einen derartigen Antrag beschließen. Dieser existiere - wenn überhaupt - nur als Entwurf. Gleichzeitig hielt Reimon zur Debatte fest: "Die Entflechtung von Monopolen halte ich tendenziell eher für einen technikfreundlichen Zugang."