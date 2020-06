EU unterstützt Vorstoß für europäischen Datenverkehr

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bekommt bei ihrem Vorstoß für einen innereuropäischen Datenverkehr Rückendeckung aus Brüssel. „Wir unterstützen die Forderungen von Kanzlerin Merkel nach besseren Netzen und besserem Datenschutz und Sicherheit in diesen Netzen“, sagte der Sprecher von EU-Kommissarin Neelie Kroes am Montag in Brüssel.

Merkel hatte am Wochenende in einem Video-Podcast erklärt, sie wolle mit der französischen Regierung darüber sprechen, „welche europäischen Anbieter wir haben, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger bieten: Dass man nicht erst mit seinen E-Mails und anderem über den Atlantik muss, sondern auch innerhalb Europas Kommunikationsnetzwerke aufbauen kann.“ Die Kanzlerin reist am Mittwoch mit ihrem Kabinett zu einem Besuch nach Paris.